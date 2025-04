Arianna Mihajlovic e Sinisa Mihajlovic

Arianna Mihajlović condivide sui social un tenero ricordo del marito Siniša Mihajlović, scomparso nel 2022, a 53 anni, a causa di una leucemia. Nella foto pubblicata su Instagram i due sono abbracciati e sorridenti e lo scatto è accompagnato dalla didascalia: "Balorda nostalgia", che è anche il titolo della canzone di Olly, il brano vincitore del Festival di Sanremo 2025.

Siniša Mihajlović si era sottoposto a un trapianto di midollo osseo dopo aver scoperto la malattia. Intervento a seguito del quale l'allenatore sembrava essere sulla via della guarigione, per poi ammalarsi di nuovo nel 2022.

Arianna Mihajlović parla del marito Siniša a Verissimo

Ospite a Verissimo, Arianna Mihajlović aveva raccontato cosa era successo due giorni prima che il marito morisse. La donna aveva spiegato: "Ti amo me lo sono fatto dire io. Perché stava parlando con il medico, non sapevo come fare, non riuscivo a dirglielo per prima e allora ho detto adesso devo trovare qualcosa per farmelo dire. (...) Sinisa si è rivolto al medico e ha detto Luca, ti voglio un mondo di bene. E io scherzando ho detto Scusa, ma a lui stai dicendo che vuoi bene e a me niente? Lui mi ha detto A te ti amo, è diverso".

La storia d'amore tra Arianna Mihajlović e il marito Siniša

Sempre a Verissimo, la donna aveva parlato del suo amore per il marito Siniša: "Siamo stati insieme 27 anni. Quando ci siamo conosciuti io ne avevo 23, dopo un anno ci siamo sposati. L'anno successivo è nata la nostra prima figlia e poi ne abbiamo avuti altri quattro. È stato un grande amore".