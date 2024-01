Arianna Mihajlović: "Due giorni prima di morire Siniša mi ha detto ti amo"

Arianna Mihajlović racconta a Verissimo gli ultimi giorni del marito Siniša: "Avrei voluto dirgli tante cose, coccolarlo di più, ma non potevo, non volevo fargli capire che stesse per andarsene"

Arianna Mihajlović parla per la prima volta a Verissimo della scomparsa del marito Siniša nel 2022 a causa della leucemia.

L'allenatore non ha mai saputo che per lui non c'era più niente di fare: "Non volevo togliergli la speranza. Abbiamo vissuto l'ultimo mese sapendo che lui sarebbe morto di lì a poco, ma lui era all'oscuro di tutto".

Di quei giorni Arianna porta nel cuore un solo rimpianto: "Avrei voluto dirgli tante cose - che era un uomo eccezionale, che ero felice di aver avuto l'onore di vivere con lui per 27 anni - ma non potevo perché non volevo farmi vedere diversa".

Due giorni prima della scomparsa di Siniša, Arianna, con un escamotage, è riuscita a dirgli e farsi dire ti amo: "Non riuscivo a dirglielo io per prima, ma sono riuscita a farmelo dire. Stava parlando con il medico e a un certo punto gli ha detto: 'Ti voglio tanto bene'. E io ho colto l'occasione per dirgli: 'Ah gli dici che gli vuoi bene e a me niente?'. Lui mi ha risposto: 'Ti amo, è diverso' e io gli ho risposto: 'Ti amo anche io'. Dopo due giorni è morto".