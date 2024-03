Annalisa Minetti, il video della Proclamazione di Laurea: "Dottoressa in Scienze Motorie con 110 e lode"

Annalisa Minetti si è laureata. La cantante e atleta paralimpica ha pubblicato sui social il video in cui viene proclamata dottoressa in Scienze Motorie con 110 e lode dall'Università Telematica San Raffaele.

In un altro video, con la corona d'alloro in testa, Annalisa Minetti, 47 anni, ha annunciato di voler proseguire gli studi: "Mi piacerebbe spingermi fino a stringere tra le mani un dottorato. È faticoso, ma a me la fatica piace". La cantante e atleta ha poi voluto fare dei ringraziamenti. Il primo al marito Michele Panzarino che "ha ispirato questo percorso".

Annalisa Minetti aveva parlato a Verissimo del suo percorso di studi, annunciando di essere arrivata al traguardo della laurea: "Mi sono laureata grazie a mio marito. Lui mi ha sempre detto la frase: 'Non vede chi non sa', quindi ho voluto sapere".

"Siccome lei viene invitata spesso come atleta agli eventi, mi chiede, a volte, conferma su alcuni termini, per non sbagliare. Un giorno le ho detto: 'Ma perché non ti iscrivi a Scienze Motorie?' e l'ha fatto", ha spiegato Michele Panzarino, marito di Annalisa Minetti, fisioterapista, professore e ricercatore scientifico universitario in Tecnologie della Riabilitazione.