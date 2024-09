Anna Tatangelo ricorda la mamma: “Vorrei averti qui, mi manchi”

Anna Tatangelo pubblica sui social un toccante ricordo della madre Palmira, scomparsa due anni fa dopo una malattia.

"Mi manca vederti sorridere, mi mancano le nostre telefonate, mi mancano le tue raccomandazioni": con queste parole Anna Tatangelo ha voluto ricordare sua mamma, venuta a mancare dopo aver lottato contro un tumore al seno.

"Mi manca vederti apprensiva con Andrea e sentire quanto ci tenevi che fossi una brava mamma proprio come te", aggiunge la cantante, 37 anni, riferendosi al figlio Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D'Alessio.

Anna Tatangelo conclude così il post: "Vorrei averti qui, avrei tante cose da dirti. Mi manchi tanto mamma".

Anna Tatangelo, il ricordo della mamma a Verissimo

Ospite a Verissimo, Anna Tatangelo aveva parlato della malattia di sua mamma: "Eravamo insieme quando abbiamo scoperto che mamma aveva un tumore al seno al quarto stadio".

Anna Tatangelo è stata accanto alla madre per tutto il periodo della malattia: "Sia io che i miei fratelli l'abbiamo sostenuta, dando il massimo per ripagare tutti i sacrifici che lei ha fatto per noi. Ho tirato fuori una forza che non pensavo nemmeno io di avere".