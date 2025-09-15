Mediaset Infinity logo
15 settembre 2025

Anna Tatangelo, l'intervista in 100 secondi

Dal gender reveal al nome fino alla storia d'amore con Giacomo Buttaroni: i momenti salienti dell'intervista della cantante a Verissimo

Condividi:

Dal gender reveal al nome fino alla storia d'amore con Giacomo Buttaroni: Anna Tatangelo si è raccontata a Verissimo. La cantante, 38 anni, ha rivelato di essere in attesa di una bambina che nascerà a dicembre e si chiamerà Beatrice. Anna Tatangelo ha parlato anche della storia d'amore con l'ex calciatore Giacomo Buttaroni. "Il futuro papà è felicissimo. Non fa parte del mondo dello spettacolo e per me è un valore aggiunto", ha detto la cantante. E ha aggiunto: "Ha i miei stessi valori. il suo modo di approcciare le cose con grande semplicità ha scalfito alcuni lati di me che con gli anni si erano induriti". Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Anna Tatangelo a Verissimo.

