Anna Galiena rivela a Verissimo la sua vera età

Anna Galiena non ha 70 anni come si è scritto e come tutti finora pensavano. A rivelarlo è la stessa attrice a Verissimo: "Ho 75 anni".

Anna Galiena spiega anche perché per tanti anni ha nascosto la sua vera età: "Io lavoravo da anni, ma non ero conosciuta. In Italia, nel 1991, tutti volevano sapere quanti anni avessi. E mi dissero che arrivare al successo a 41 anni non era conveniente. Mi tolsero cinque anni. Era una rottura di scatole perché a tutte le interviste dovevo fare sempre i conti. Dovevo sempre raccontare le cose per sembrare con cinque anni di meno".

Durante l'intervista l'attrice parla anche del tempo che passa: "Oggi ho 75 anni e li sento tutti, ma li sento bene. Per me è un traguardo già esserci arrivata coi pezzi originali: anca, ginocchia, denti, tutto mio". Per quanto riguarda il rapporto con la chirurgia estetica: "Al momento no. Servono anche gli attori anziani, poi in futuro non si sa mai".