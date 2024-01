Alex Wyse ospite a Verissimo

Il cantante, ex allievo di Amici, sarà ospite a Verissimo sabato 13 gennaio

Alex Wyse, l'ex allievo della scuola di Amici, sarà ospite a Verissimo sabato 13 gennaio, dalle 16.30 su Canale 5.

Alessandro Rina, in arte Alex Wyse, ha 23 anni ed è nato a Turate, in provincia di Como. Si è appassionato alla musica da bambino grazie al padre e successivamente si è trasferito a Londra per seguire la sua passione.

Nel 2022, è entrato ad Amici, dove è arrivato in finale.

Alex Wyse conta oltre 60 milioni di streaming sulle piattaforme digitali e il primo dicembre ha rilasciato il suo ultimo singolo intitolato La mia canzone per te.