Alessia Merz e i 20 anni d'amore con Fabio Bazzani: "Abbiamo sfatato il detto del calciatore e della Velina che non durano"

La showgirl parla a Verissimo della sua storia d'amore con il calciatore, con cui ha avuto due figli: "Ho sempre sognato la famiglia. Non ho rimorsi per non aver lavorato di più"

Alessia Merz parla a Verissimo dei suoi 20 anni d'amore con Fabio Bazzani, con cui ha avuto i figli Nicolò e Martina. "Abbiamo sfatato il detto del calciatore e della Velina che non durano", afferma la showgirl, che nel 1995 è stata Velina di Striscia la notizia.

Dopo anni di grande successo, Alessia Merz nei primi anni 2000 ha rallentato con i suoi impegni nel mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia : "Ho scelto e volevo la famiglia. Ho sempre detto: 'Quando trovo l'uomo giusto, farò una famiglia'. Oggi non ho rimorsi per non aver lavorato di più".

Insieme dal 2004, a giugno 2025 Alessia Merz e Fabio Bazzani festeggeranno 20 anni di matrimonio: "La nostra è una storia d'amore completa: ci sono stati momenti strabelli, momenti belli e momenti in cui abbiamo discusso e ci siamo confrontati, ma sempre insieme e anche insieme ai nostri figli".