Alessia Mancini, la dedica al figlio Orlando per i 9 anni: "Tanti auguri al mio cucciolo"

Alessia Mancini ha condiviso sui social una dolce dedica al figlio Orlando, che ha compiuto 9 anni. "Tanti auguri al mio cucciolo. Non so cosa hai desiderato spezzando la candelina del tuo compleanno, ma spero tu possa sempre realizzare i tuoi sogni!", ha scritto Alessia a corredo di una foto con il figlio e la torta. Orlando è il secondogenito di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, genitori anche di Mya, che il 10 aprile, invece, compirà 16 anni.

Alessia Mancini e l'amore per i figli a Verissimo: "Orlando e Mya sono la mia forza"

Ospite a Verissimo, Alessia Mancini aveva parlato del suo amore per i figli. "Orlando è un bambino adorabile e molto mammone. Lui e Mya sono la mia forza: li sto seguendo ora al massimo, perché so che un giorno avranno la loro vita e non voglio essere d'intralcio. Vorrei che i miei figli siano sinceri, educati e rispettosi nei confronti degli altri". Quindi aveva proseguito: "Voglio godermeli ora, con leggerezza e naturalezza. Ci sto riuscendo e, quindi, sono contenta. Essere mamma è difficile, perché li vorresti accontentare sempre ma è giusto anche dire dei no", aveva aggiunto Alessia Mancini, che con Silvia Toffanin aveva parlato anche del suo amore per il marito Flavio Montrucchio.