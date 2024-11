Dopo un intervento alle corde vocali per una raucedine, Al Bano Carrisi rassicura i fan con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

"In queste ore stampa e tv stanno dando notizia dell’intervento al quale mi sono sottoposto oggi. Non preoccupatevi, nulla di grave", scrive il cantante che spiega i motivi dell'operazione a tutti i suoi follower, "Si è trattato di un semplice intervento di chirurgia mininvasiva eseguito dal Professor Lino Di Rienzo Businco. In poche parole, mi sono sottoposto a una piccola manutenzione alle vie respiratorie, che porterà benefici anche alle corde vocali. Tra pochi giorni si torna alla vita di ogni giorno".

Al Bano conclude il messaggio ringraziando tutti i fan per l'affetto dimostrato: "Grazie per l’affetto e il sostegno che, come sempre, non mi fate mai mancare".