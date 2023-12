Al Bano ha presentato a Verissimo il brano Ci devi credere, con cui avrebbe voluto partecipare al Festival di Sanremo, ma non è stato scelto da Amadeus.

"Andrai a presentare questa canzone l'anno scorso a dicembre, ma Amadeus mi propose di partecipare a Sanremo come ospite d'onore con Gianni Morandi e Massimo Ranieri e io accettai", spiega Albano Carrisi, che ci teneva però a partecipare anche come cantante in gara: "Avrei voluto fare il mio ultimo Sanremo da concorrente".

Nell'annunciare però i cantanti di Sanremo 2024, non c'era il nome di Al Bano: "Amadeus mi ha scritto che non c'era spazio per la mia canzone, ma io gli vorrei chiedere: L'hai ascoltata?".