Vanina, la seconda puntata della serie di Canale 5 con Giusy Buscemi

Vanina: cosa succede nella seconda puntata

Durante la seconda puntata della serie con Giusy Buscemi, Vanina Guarrasi è costretta a fare i conti con la fine della sua storia con Paolo, mentre nella villa di una ricca famiglia di Catania viene ritrovato un cadavere.

Si tratta di Maria Cutò, prostituta morta cinquant'anni prima, come anche Gaetano Burrano, l'uomo con cui sarebbe dovuta fuggire, forse ucciso dalla mafia.

Ma qual è la verita'? E cosa nasconde Teresa, l'anziana moglie di Gaetano?

Vanina - Un vicequestore a Catania: il cast

Oltre a Giusy Buscemi, nel ruolo della protagonista Vanina Guarrasi, nel cast della fiction troviamo Giorgio Marchesi, chiamato a interpretare Paolo Malfitano, magistrato antimafia di Palermo ed ex fidanzato di Vanina. L'attore e regista Corrado Fortuna presta il volto a Manfredi, un pediatra con cui Vanina potrebbe avere una nuova storia d'amore a Catania; mentre Claudio Castrogiovanni interpreta Carmelo Spanò, il braccio destro di Vanina.

