Il terzo episodio di Vanina - Un vicequestore a Catania, in onda mercoledì 10 aprile in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming, on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nel video qui sopra, potete vedere in streaming e gratis, la terza puntata intergrale di Vanina - Un vicequestore a Catania.

Vanina: cosa succede nella terza puntata

Durante la terza puntata della serie con Giusy Buscemi, un nuovo caso fa ricongiungere le strade di Vanina e Manfredi. È s tato proprio il medico, infatti, a vedere due uomini sospetti mentre gettavano in mare una pesante valigia, intrisa del sangue dell'avvocata Lorenza Iannino, della quale non si trovano altre tracce. A finire nel mirino della polizia c'è anche un torbido principe del foro, ma una macabra scoperta ribalterà il corso delle indagini.

Vanina - Un vicequestore a Catania: il cast

Oltre a Giusy Buscemi, nel ruolo della protagonista Vanina Guarrasi, nel cast della fiction troviamo Giorgio Marchesi, chiamato a interpretare Paolo Malfitano, magistrato antimafia di Palermo ed ex fidanzato di Vanina. L'attore e regista Corrado Fortuna presta il volto a Manfredi, un pediatra con cui Vanina potrebbe avere una nuova storia d'amore a Catania; mentre Claudio Castrogiovanni interpreta Carmelo Spanò, il braccio destro di Vanina.

