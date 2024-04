Vanina - Un vicequestore a Catania, il riassunto e le reazioni della terza puntata

Nel terzo episodio di Vanina - Un vicequestore a Catania, in onda mercoledì 10 aprile in prima serata su Canale 5, un nuovo caso fa ricongiungere le strade di Vanina e Manfredi. È stato proprio il medico, infatti, a vedere due uomini sospetti mentre gettavano in mare una pesante valigia, intrisa del sangue dell'avvocata Lorenza Iannino, della quale non si trovano altre tracce. A finire nel mirino della polizia c'è anche un torbido principe del foro, ma una macabra scoperta ribalterà il corso delle indagini. Nel video qui sopra, il riassunto della terza puntata di Vanina Guarrasi e le reazioni degli utenti su X alla puntata.

La terza e ultima puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania andrà in onda mercoledì 10 aprile.

