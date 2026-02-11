Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV12 febbraio 2026

Una nuova vita, la terza puntata in streaming

La terza puntata di Una nuova vita, andata in onda mercoledì 11 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La terza puntata di Una nuova vita è andata in onda mercoledì 11 febbraio in prima serata su Canale 5.

Potete vedere la terza puntata della serie con protagonista Anna Valle in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Una nuova vita, la trama della terza puntata

Vittoria è vittima della stampa scandalistica, che pubblica delle foto che la ritraggono insieme a Diego; nonostante questo continua a inseguire la verità sulla morte del marito, unico modo per riconquistare suo figlio.

Matteo però è confuso e ferito e con una sua scelta infligge alla madre una ferita forse insanabile.

Intanto, Marco resta vicino alla figlia Asia, ma la ragazza continua ad essere diffidente, tormentata da sogni del bosco e dal suono inquietante dei campanellini.

Anna ValleAnna Valle

Dove vedere Una nuova vita in streaming gratis

Le puntate di Una nuova vita saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video