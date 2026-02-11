La terza puntata di Una nuova vita è andata in onda mercoledì 11 febbraio in prima serata su Canale 5.

Potete vedere la terza puntata della serie con protagonista Anna Valle in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Una nuova vita, la trama della terza puntata

Vittoria è vittima della stampa scandalistica, che pubblica delle foto che la ritraggono insieme a Diego; nonostante questo continua a inseguire la verità sulla morte del marito, unico modo per riconquistare suo figlio.

Matteo però è confuso e ferito e con una sua scelta infligge alla madre una ferita forse insanabile.

Intanto, Marco resta vicino alla figlia Asia, ma la ragazza continua ad essere diffidente, tormentata da sogni del bosco e dal suono inquietante dei campanellini.