Da mercoledì 28 febbraio, in seconda serata, su La5, debutta il factual in sei appuntamenti Un’altra me: condotto da Carla Gozzi, racconta donne che stanno cambiando vita radicalmente e vogliono, o devono, rinnovare il proprio armadio senza spendere cifre folli.

Il cambio di marcia è legato a esperienze diverse: una transizione di genere, un cambiamento professionale, la genitorialità, uno nuovo stile di vita.

Un altra me: il nuovo programma con Carla Gozzi

Un'altra me: Carla Gozzi aiuta sei donne a riscoprirsi

Gozzi incontra ciascuna protagonista per farsi raccontare la propria quotidianità e guidarla - con la massima empatia - a un rinnovamento che parte dall’outfit, ma è molto, molto di più.

Per tutte loro, il nuovo capitolo passa attraverso un’esperienza significativa e motivante.

«Un’altra me» è un programma RTI realizzato da YAM112003; produttore esecutivo RTI, Roberta Braghi.

Carla Gozzi: chi è, età, lavoro, carriera, marito

Carla Gozzi, 61 anni, è nata a Modena il 21 ottobre 1962. È una conduttrice tv, stilista e scrittrice.

Fin da giovane, inizia a lavorare nella moda come assistente di stilisti come Calvin Klein, Mila Schon, Max Mare, Ermanno Scervino e molti altri.

Raggiunge la notorietà televisiva conducendo insieme a Enzo Miccio il programma Ma come ti vesti?. Grazie a questo successo, la sua carriera in tv prosegue con la conduzione di diversi programmi legati al mondo della moda.

È sposata dal 1991 con il medico di origini statunitensi Richard Bryan Datre.

