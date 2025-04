La terza puntata della serie Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada andrà in onda mercoledì 16 aprile su Canale 5

La terza puntata della serie Tutto quello che ho, con protagonista Vanessa Incontrada, andrà in onda martedì 22 aprile in prima serata su Canale 5. La seconda puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity.

Di seguito, le anticipazioni della terza puntata di Tutto quello che ho.

Tutto quello che ho, le anticipazioni della terza puntata

Lavinia non si fida più delle modalità di indagine della polizia e decide di trovare da sola il vero colpevole della morte di Camilla.

Lavinia si impegna per scagionare Kevin, entrando in conflitto con lo studio legale per il quale lavora e il marito Matteo.

