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SERIE TV24 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 24 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 24 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda sabato 24 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 24 ottobre

Simge Selcuk (Nebahat) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Simge Selcuk (Nebahat) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Sconvolta e alterata, Nebahat viene portata a casa da Ayla. Nebahat confida a Doruk i suoi timori e paure legate al fatto di dover affrontare una vita senza Akif; il figlio tenta di tranquillizzarla e le promette che non la lascerà sola. Intanto, i dubbi di Asiye sul nuovo lavoro di Omer e sul suo misterioso capo si fanno sempre più forti.

Harika è nei guai: ha speso i soldi affidati da Tayfun a Omer finendo addirittura in questura dopo essersi difesa da un malintenzionato. Akif approfitta subito della situazione per ottenere da Harika la promessa di un comportamento migliore.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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