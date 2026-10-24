Sconvolta e alterata, Nebahat viene portata a casa da Ayla. Nebahat confida a Doruk i suoi timori e paure legate al fatto di dover affrontare una vita senza Akif; il figlio tenta di tranquillizzarla e le promette che non la lascerà sola. Intanto, i dubbi di Asiye sul nuovo lavoro di Omer e sul suo misterioso capo si fanno sempre più forti.



Harika è nei guai: ha speso i soldi affidati da Tayfun a Omer finendo addirittura in questura dopo essersi difesa da un malintenzionato. Akif approfitta subito della situazione per ottenere da Harika la promessa di un comportamento migliore.

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