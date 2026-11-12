Triangolo d'amore, trama e cast del microdrama con Furkan Palalı

Triangolo d'amore è il microdrama turco di Mediaset Infinity che riunisce Furkan Palalı , volto di Terra amara e My sweet lie , e Hazal Filiz Küçükköse , già vista in Endless Love .

Hazal Filiz Küçükköse e Furkan Palalı sono i protagonisti di Triangolo d'amore

Protagoniste della storia sono Hande, Eda e Cansu, tre amiche che dividono la stessa casa, lavorano nello stesso ufficio e sono legate da un patto d'amicizia. L'equilibrio si rompe quando Hande rientra da una vacanza e presenta alle altre due Kerem, l'uomo che considera l'amore della sua vita. Eda e Cansu lo riconoscono subito: entrambe hanno avuto una storia con lui, che si era presentato a ciascuna con un nome diverso. Nessuno, però, rivela la verità.

Spinte dalla gelosia, Eda e Cansu provano ad allontanare Kerem da Hande e arrivano perfino a tentare di sedurlo, senza alcun risultato. Nel frattempo in redazione cominciano ad arrivare messaggi anonimi: Cansu riceve un mazzo di fiori firmato con la sola lettera "K", mentre a Eda vengono recapitate delle foto compromettenti. La promozione di Hande a caporedattrice rende ancora più profonda la distanza tra le tre. Mentre fervono i preparativi per le nozze, un profilo misterioso che si fa chiamare "Brioche alla mela" porta alla luce il passato di Kerem e lascia intendere le sue relazioni con le amiche della futura sposa. Come reagirà Hande?

Triangolo d'amore, il cast del microdrama di Mediaset Infinity