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Triangolo d'amore
SERIE TV12 novembre 2026

Triangolo d'amore, trama e cast del microdrama con Furkan Palalı

Nel microdrama di Mediaset Infinity, tre amiche scoprono di aver frequentato, sotto nomi diversi, l'uomo che una di loro sta per sposare. Nel cast anche Hazal Filiz Küçükköse, la Zeynep di Endless Love
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Triangolo d'amore è il microdrama turco di Mediaset Infinity che riunisce Furkan Palalı, volto di Terra amara e My sweet lie, e Hazal Filiz Küçükköse, già vista in Endless Love.

Triangolo d'amore, la trama del microdrama di Mediaset Infinity

Hazal Filiz Küçükköse e Furkan Palalı sono i protagonisti di Triangolo d'amore
Hazal Filiz Küçükköse e Furkan Palalı sono i protagonisti di Triangolo d'amore

Protagoniste della storia sono Hande, Eda e Cansu, tre amiche che dividono la stessa casa, lavorano nello stesso ufficio e sono legate da un patto d'amicizia. L'equilibrio si rompe quando Hande rientra da una vacanza e presenta alle altre due Kerem, l'uomo che considera l'amore della sua vita. Eda e Cansu lo riconoscono subito: entrambe hanno avuto una storia con lui, che si era presentato a ciascuna con un nome diverso. Nessuno, però, rivela la verità.

Spinte dalla gelosia, Eda e Cansu provano ad allontanare Kerem da Hande e arrivano perfino a tentare di sedurlo, senza alcun risultato. Nel frattempo in redazione cominciano ad arrivare messaggi anonimi: Cansu riceve un mazzo di fiori firmato con la sola lettera "K", mentre a Eda vengono recapitate delle foto compromettenti. La promozione di Hande a caporedattrice rende ancora più profonda la distanza tra le tre. Mentre fervono i preparativi per le nozze, un profilo misterioso che si fa chiamare "Brioche alla mela" porta alla luce il passato di Kerem e lascia intendere le sue relazioni con le amiche della futura sposa. Come reagirà Hande?

Triangolo d'amore, il cast del microdrama di Mediaset Infinity

Nel cast di Triangolo d'amore c'è Furkan Palalı. Nato a Konya il 27 ottobre 1986 e cresciuto con il fratello maggiore, l'attore si laurea in Ingegneria geologica ad Ankara e lavora per un anno come ingegnere, mentre parallelamente sfila come modello: nel 2011 conquista il titolo di Miglior modello della Turchia e, nello stesso anno, quello di Miglior modello del mondo. Debutta come attore nel 2010 e, dopo numerose serie e alcuni film, nel 2021 ottiene il ruolo di Fikret in Terra amara.

Ospite a Verissimo, aveva spiegato da dove nasce la scelta di cambiare strada: "Sono stati i miei genitori a insegnarmi che quando si vuole ottenere qualcosa nella vita è necessario avere coraggio".

Accanto a lui c'è Hazal Filiz Küçükköse, nata a Mersin il 9 febbraio 1988. Da adolescente si trasferisce con la famiglia ad Ankara, dove si laurea in Chimica. Ha due fratelli e una sorella gemella, Deniz, a cui è legatissima. Recita dal 2009 e il ruolo di Zeynep in Endless Love le vale diversi riconoscimenti, tra cui il Golden Object Awards come Miglior attrice non protagonista.

A Verissimo aveva raccontato il rapporto con la gemella: "Ringrazio il destino che mi ha permesso di avere fin dalla nascita una compagna di giochi e un'amica del cuore. Lei lo sarà per sempre".

Completano il cast Tuğba Melis Türk e Seren Deniz Yalçın.

Cosa sono i microdrama di Mediaset Infinity

Mediaset Infinity è il primo player in Italia a dedicare gratuitamente uno spazio a questo formato: mini-serie verticali pensate per lo smartphone, con episodi di pochi minuti, ritmo serrato e continui colpi di scena. Nella stessa sezione trovano posto anche titoli cult Mediaset rimontati in verticale, come Il peccato e la vergogna con Gabriel Garko e Rosy Abate con Giulia Michelini.

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