Triangolo d'amore, trama e cast del microdrama con Furkan Palalı

Triangolo d'amore è il microdrama turco di Mediaset Infinity che riunisce Furkan Palalı, volto di Terra amara e My sweet lie, e Hazal Filiz Küçükköse, già vista in Endless Love.
Protagoniste della storia sono Hande, Eda e Cansu, tre amiche che dividono la stessa casa, lavorano nello stesso ufficio e sono legate da un patto d'amicizia. L'equilibrio si rompe quando Hande rientra da una vacanza e presenta alle altre due Kerem, l'uomo che considera l'amore della sua vita. Eda e Cansu lo riconoscono subito: entrambe hanno avuto una storia con lui, che si era presentato a ciascuna con un nome diverso. Nessuno, però, rivela la verità.
Spinte dalla gelosia, Eda e Cansu provano ad allontanare Kerem da Hande e arrivano perfino a tentare di sedurlo, senza alcun risultato. Nel frattempo in redazione cominciano ad arrivare messaggi anonimi: Cansu riceve un mazzo di fiori firmato con la sola lettera "K", mentre a Eda vengono recapitate delle foto compromettenti. La promozione di Hande a caporedattrice rende ancora più profonda la distanza tra le tre. Mentre fervono i preparativi per le nozze, un profilo misterioso che si fa chiamare "Brioche alla mela" porta alla luce il passato di Kerem e lascia intendere le sue relazioni con le amiche della futura sposa. Come reagirà Hande?
Nel cast di Triangolo d'amore c'è Furkan Palalı. Nato a Konya il 27 ottobre 1986 e cresciuto con il fratello maggiore, l'attore si laurea in Ingegneria geologica ad Ankara e lavora per un anno come ingegnere, mentre parallelamente sfila come modello: nel 2011 conquista il titolo di Miglior modello della Turchia e, nello stesso anno, quello di Miglior modello del mondo. Debutta come attore nel 2010 e, dopo numerose serie e alcuni film, nel 2021 ottiene il ruolo di Fikret in Terra amara.
Ospite a Verissimo, aveva spiegato da dove nasce la scelta di cambiare strada: "Sono stati i miei genitori a insegnarmi che quando si vuole ottenere qualcosa nella vita è necessario avere coraggio".
Accanto a lui c'è Hazal Filiz Küçükköse, nata a Mersin il 9 febbraio 1988. Da adolescente si trasferisce con la famiglia ad Ankara, dove si laurea in Chimica. Ha due fratelli e una sorella gemella, Deniz, a cui è legatissima. Recita dal 2009 e il ruolo di Zeynep in Endless Love le vale diversi riconoscimenti, tra cui il Golden Object Awards come Miglior attrice non protagonista.
A Verissimo aveva raccontato il rapporto con la gemella: "Ringrazio il destino che mi ha permesso di avere fin dalla nascita una compagna di giochi e un'amica del cuore. Lei lo sarà per sempre".
Completano il cast Tuğba Melis Türk e Seren Deniz Yalçın.
Mediaset Infinity è il primo player in Italia a dedicare gratuitamente uno spazio a questo formato: mini-serie verticali pensate per lo smartphone, con episodi di pochi minuti, ritmo serrato e continui colpi di scena. Nella stessa sezione trovano posto anche titoli cult Mediaset rimontati in verticale, come Il peccato e la vergogna con Gabriel Garko e Rosy Abate con Giulia Michelini.