Tradimento, le trame del weekend del 25 e 26 gennaio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nel weekend del 25 e 26 gennaio durante i prossimi episodi di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tradimento: le anticipazioni del 25 e 26 gennaio

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) in una scena di Tradimento

Sezai consegna a Güzide i documenti necessari per l’espatrio di Oylum, ma la tensione tra madre e figlia è palpabile.

Tarik scopre una lettera di addio di Yesim, che è scappata portando con sé la figlia. Disperato, si affida a Oltan per rintracciarla. Tuttavia, Güzide scopre che Yesim si nasconde a casa di Burcu e sta manipolando Tarik, facendogli credere di averlo abbandonato per ottenere ciò che vuole.

Oylum riceve un ultimatum dalla scuola di danza di New York: se non si presenterà entro due giorni, la sua iscrizione sarà cancellata. Non trovando biglietti disponibili e non ricevendo aiuto dal padre, Oylum accetta controvoglia il supporto di Tolga, che, nonostante i dissapori, decide di aiutarla.

Mentre Tarik e Yesim si recano in ospedale per convincere l’infermiera a testimoniare contro Güzide, Oltan sfrutta la situazione per riprendersi un milione di dollari. Lara, nel frattempo, tiene sotto controllo i movimenti di Kaan, Hayri e Mustafa, aumentando l’intricata rete di tensioni.

