Tradimento, le trame del weekend dell'1 e del 2 febbraio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nel weekend dell'1 e del 2 febbraio durante i prossimi episodi di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tradimento: le anticipazioni dell'1 e del 2 febbraio

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) in una scena di Tradimento

Yesim inganna Tarik inscenando la sua fuga con la figlia, mentre in realtà si nasconde a casa di Burcu. Il suo scopo è manipolare Tarik facendolo impazzire di dolore e renderlo più incline alle sue richieste.

Il sogno di Oylum di studiare danza a New York è ostacolato da una scadenza imminente per l'iscrizione e poi bruscamente interrotto da un infortunio.

