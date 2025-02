Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 2 all'8 marzo durante i prossimi episodi di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tradimento: le anticipazioni dal 2 all'8 marzo

Guzide è sorpresa dal fatto che Oylum sembra avere come unico obiettivo quello di sposarsi, e teme che Tolga possa riconciliarsi con Oltan. Padre e figlio, infatti, si vedono ancora di tanto in tanto, ma sempre in modo clandestino.

Guzide discute con la famiglia delle spese per aprire uno studio legale. Ozan, sentendosi colpevole per la rovina della madre, accetta l'offerta di Oltan: spiare una società di architettura per 50 mila dollari. Tarik tenta di corrompere i figli, offrendo un milione di dollari ciascuno per convincere Guzide a divorziare alle sue condizioni. Nel frattempo, Yesim continua a indagare sulla famiglia Yenersoy.

Tarik preleva denaro dopo aver offerto un milione di dollari ai figli per fermare Guzide. Durante l’inaugurazione dello studio, un articolo sulla destituzione di Guzide si diffonde tra gli ospiti, i quali decidono di andarsene per salvare la propria immagine.

Oylum e Elmas iniziano a ricattare Yesim usando vecchi video che la mostrano con uomini molto più anziani ai tempi in cui lavorava nel suo hotel. Temendo di perdere sua figlia, Yesim accetta di inviare un virus all'email di Tarik, permettendo l'installazione dello spyware.

Infine, Guzide tenta di opporsi allo sfratto, ma il nuovo proprietario chiama la polizia: la casa deve essere sgomberata subito. Tarik ha venduto l’immobile e tutte le proprietà di Guzide grazie a una vecchia procura generale.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE