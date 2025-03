Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 17 al 23 marzo durante i prossimi episodi di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) in una scena di Tradimento

Tradimento: le anticipazioni dal 17 al 23 marzo

Un ex dipendente di Oltan, in cerca di vendetta, minaccia di uccidere Ozan se non riceverà tre milioni di dollari. Tolga, avvisato da un operaio, accorre al cantiere con Selin e Oylum. Dopo un tentativo fallito di mediazione, Tolga interviene e neutralizza l'aggressore. Selin convince Tolga a dare a Oylum una seconda possibilità, ma lui, vedendola ballare con Behram in discoteca, crede che si stia divertendo e se ne va. In realtà, Oylum sta aspettando il padre, che arriva con una giovane influencer, lasciandola sconvolta. Güzide viene accusata di aver divulgato segreti commerciali e sospetta che ci sia Tarik dietro l'accusa. Scopre che Ismet e Salih, clienti di Tarik, hanno complottato contro di lei e li smaschera con una diretta social. Intanto, Tarik, mentre guarda la diretta, viene rapito. Oylum confessa alla madre di aver baciato Behram per chiudere con Tolga. Güzide la consola, dicendole che a volte mettere da parte i sentimenti evita rimpianti: il suo è quello di non aver scelto un uomo che l'avrebbe amata senza farla mai soffrire. Intanto, Behram ottiene informazioni su Oylum e, saputo della rottura, si presenta da lei con un dolce. Ma Oylum, appena scoperto che Tolga e Selin sono stati paparazzati insieme e che la sua amica viene presentata come la nuova fidanzata di Tolga. Un uomo in moto spara a Güzide e Zeynep, ferendo quest'ultima di striscio. Güzide sospetta di Ismet, che l'aveva minacciata. Güzide scopre che Tarik ha pagato Orhan per intimidirla e sconvolta dal dolore lo rivela ai figli, scatenando la furia di Ozan. Lo implora di non vendicarsi e decide di denunciare Tarik. Tolga fa ingelosire Oylum, che, vulnerabile e sola, si avvicina a Behram. Nonostante gli avvertimenti della madre e del fratello, sembra decisa a stare con lui. Infine, Oylum e Ozan chiedono al tribunale di cambiare cognome, scatenando l'ira di Tarik, che pubblica foto di Güzide e Sezai, accusandola di adulterio.

