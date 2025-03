Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 10 al 16 marzo durante i prossimi episodi di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tradimento: le anticipazioni dal 10 al 16 marzo

Il video di Oltan e Ozan finisce nelle mani dell'avvocato Elmas, accompagnato da alcune fotografie. Determinata ad umiliare Tarik, la donna decide di condividerlo pubblicamente. Una volta online, Yesim lo scopre e decide di mettere in atto la sua vendetta, accettando l'offerta di Nihal: far credere a Tarik che Melis sia sua figlia. In cambio Nihal chiederà a Tarik 500 mila dollari, che si dividerà con Yesim. Ozan e Oylum informano la madre che Tarik ha cercato di corromperli per portarli dalla sua parte ma la rincuorano dicendole che non hanno accettato l'offerta del padre. Inoltre, Ozan la avvisa che ha iniziato a lavorare per Oltan con l'obiettivo di accedere ai suoi dati sensibili e trovare materiale con cui ricattarlo a sua volta. Umit, che si trova a casa di Yesim sente e riprende la conversazione tra Yesim e Nihal riguardo la truffa nei confronti di Tarik. Quest'ultimo, convinto della paternità grazie all'analisi del DNA, accetta di dare 200mila dollari a Nihal. Successivamente, Oltan viene portato in ospedale e operato d'urgenza.

Tolga è oppresso dal senso di colpa: proprio mentre stava per dire a suo padre che non voleva più avere nulla a che fare con lui, questi ha sacrificato la propria vita per difenderlo da un proiettile destinato a lui. Nel frattempo, dopo qualche bicchiere di troppo, Behram confessa a Oylum i suoi sentimenti e tra i due scatta un bacio. Oylum, in preda al panico, chiede a Behram di dimenticare l'accaduto e si dirige in ospedale, trovando Tolga accanto al letto di suo padre Oltan, in lotta tra la vita e la morte. Tarik apprende dai risultati dell'ultimo test di paternità che Melis non è sua figlia e che Nihal, secondo quanto lei racconta, è stata aiutata da Yesim a falsificare il test per ottenere 200 mila dollari da dividere con la donna. Tarik mette a soqquadro la casa di Yesim per trovare i soldi. Behram si presenta a casa di Oylum e riesce a convincerla ad uscire con lui, promettendole di aiutarla a superare la rottura con Tolga. Infine, Elmas e Guzide arrivano a casa di Yesim accompagnate dalla polizia, che la arresta con l'accusa di omicidio per la morte di Burcu.

