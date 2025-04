Tradimento, il riassunto della settimana dal 7 al 13 aprile

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento, in onda da lunedì 7 a domenica 13 aprile su Canale 5, Dilek incastra Yesim, incosciente, e la fotografa in atteggiamenti intimi con un uomo. Elmas dice addio a Oltan, prima di partire per Londra. Oltan esprime il suo pensiero sul matrimonio di Tolga e Selin: secondo lui, un matrimonio nato per vendetta è destinato a fallire e a rendere infelice suo figlio. Guzide interrompe il matrimonio di Oylum e Behram per fermare la figlia, ma Oylum le giura di amare Behram e di volerlo sposare veramente. Per strada Umit viene aggredito da un uomo che vuole derubarlo. Tarik viene ricattato per le foto di Yesim: se non vuole che circolino in rete, dovrà consegnare centomila dollari al suo ricattatore, che agisce in combutta con Dilek. Intanto, Yesim tenta di rapire Oyku per portarla via con sé, ma viene fermata da Tarik che la fa arrestare dalla polizia. Mualla vuole aiutare Tarik a riavvicinarsi alla moglie, ma il suo piano viene scoperto da Guzide. Quest'ultima raggiunge Umit in ospedale e lo perdona per quanto accaduto con Tarik.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 7 al 13 aprile. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì alle 21.20, il sabato e la domenica alle 14:45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE