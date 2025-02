Tradimento, il riassunto della settimana dal 5 al 9 febbraio

Ecco cosa è successo negli episodi di Tradimento andati in onda dal 5 al 9 febbraio su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento, in onda da mercoledì 5 domenica 9 febbraio su Canale 5 , m entre Guzide lotta tra la vita e la morte in coma, Sezai le dedica dolci poesie d’amore. Al suo risveglio, Guzide trova la sua casa devastata da Burcu, anche se sospetta di Yesim.

Le condizioni di Oylum migliorano, alimentando la speranza di tornare a ballare, ma il suo sogno subisce un duro colpo quando viene bocciata all'audizione dell’accademia di danza. Nel frattempo, decide di rimanere in Turchia accanto a Tolga, senza confessare alla madre di essere stata espulsa dalla facoltà di medicina. Scoperta l’ennesima bugia, Tolga la lascia.

Intanto, Yesim seduce Oltan per farsi aiutare a ritrovare Oyku, mentre Ozan e Oylum si alleano per nasconderla a casa della madre.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 5 al 9 febbraio. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

