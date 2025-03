Dopo aver deciso di chiudere il suo rapporto con Stefania Orlando, Giglio sembra intenzionato a riscoprire alcuni rapporti all'interno della Casa del Grande Fratello.

Giglio confida a Helena Prestes di aver notato un cambiamento positivo in lei: "Fino a un mese fa sarei stato contento se tu fossi uscita dalla casa, però in questi ultimi giorni ho notato un importante cambiamento. Da quando ti sei avvicinata a Javier sei diversa non a livello comportamentale, ma di ragionamento. Sei sorridente, solare e meno pungente su alcune cose".

Giglio confessa alla modella brasiliana i motivi del suo allontanamento nel corso degli ultimi mesi e commenta la storia d'amore nata tra lei e Javier Martinez: "Quando sei felice regali molta positività, sorriso e gioia. Quando sei triste invece hai un atteggiamento che mi ha fatto rimanere un po' distante da te. Sono contento di aver conosciuto il tuo lato bello. Sono contento che tu e Javier state costruendo questa cosa che spero possa continuare anche fuori".

Helena rimane scettica riguardo il loro rapporto, convinta che tra loro due si sia creato un muro. Giglio non è dello stesso parere e aggiunge: "Ti vedo molto pura e sincera, ci sono le basi per costruire il nostro rapporto e se il tuo percorso dovesse finire sono contento di averti ritrovata".

La lite tra Giglio e Stefania Orlando

Durante le nomination della trentottesima puntata del Grande Fratello, Giglio aveva scelto di votare Stefania Orlando e tra i due si è acceso un duro scontro.

Dopo la diretta, Giglio aveva cercato conforto nei suoi amici scoppiando in lacrime: "Forse il mio errore è pensare che qui dentro sia la vita reale. Mi aspetto forse dagli altri la stessa moneta".

