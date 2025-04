Tradimento, il riassunto della settimana dal 31 marzo al 6 aprile

Ecco cosa è successo negli episodi di Tradimento andati in onda dal 31 marzo al 6 aprile su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento, in onda da lunedì 31 marzo a domenica 6 aprile su Canale 5, Tarik comunica al giudice che non vuole più divorziare ma che vuole fare ammenda per i suoi errori e tentare di salvare il matrimonio.

Durante un'incontro tra la famiglia di Behram e quella di Oylum, Guzide ribadisce di essere contraria al matrimonio tra i due ragazzi. La madre di Behram, Mualla, sentendosi offesa, rivela agli Yenersoy che Oylum è incinta.

Guzide è distrutta ma decide comunque di offrire a Oylum il suo supporto e la accompagna da un ginecologo per abortire. Tuttavia, poco prima dell'inizio dell'operazione, irrompe in ambulatorio e ferma la figlia.

Le due donne vengono raggiunte da Behram che, ancora una volta, ha fatto seguire Oylum. Alla notizia che la fidanzata ha finalmente deciso di tenere il bambino, Behram scoppia in un pianto di gioia.

Guzide scopre che Umit ha agito alle sue spalle, ricattato da Tarik.

Dopo aver scoperto la gravidanza di Oylum, Tolga chiede a Selin di diventare sua moglie.

Ancora contraria al matrimonio, Guzide suggerisce a Oylum di scappare in America con il bambino affinché Behram non possa rintracciarla.

Su richiesta di Guzide, Tarik acconsente a dare centomila dollari a Oylum per farla partire, scatenando l'ira di Yesim.

In aeroporto, Behram porta via con sé Oylum, che era pronta a partire per l'America.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 31 marzo al 6 aprile. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì alle 21.20, il sabato e la domenica alle 14:45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

