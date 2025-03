Tradimento, il riassunto della settimana dal 17 al 23 marzo

Ecco cosa è successo negli episodi di Tradimento andati in onda dal 17 al 23 marzo su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento, in onda da lunedì 17 a domenica 23 marzo su Canale 5, Guzide e Zeynep sono vittime di un'aggressione organizzata da Tarik per liberarsi della moglie.

Oylum, delusa dal comportamento di Tolga, si avvicina a Behram, convinta di poter prima o poi ricambiare il suo amore.

Ozan, furioso con Tarik, cerca di ucciderlo, ma viene fermato proprio da Guzide. Guzide, ormai in guerra con Tarik, propone a Oltan un'alleanza per distruggere il loro nemico comune.

Tarik ricatta Umit promettendogli di fargli vedere sua figlia Deniz in cambio di informazioni sui piani di Guzide.

Yesim avvelena Tarik, che finisce in ospedale in terapia intensiva.

Tolga cerca di riconquistare Oylum chiedendole perdono, ma Oylum non cede davanti alle sue parole.

