Tradimento, il riassunto della settimana dal 10 al 16 marzo

Ecco cosa è successo negli episodi di Tradimento andati in onda dal 10 al 16 marzo su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento, in onda da lunedì 10 a domenica 16 marzo su Canale 5, Behram confessa il suo amore ad Oylum e lei risponde baciandolo. Dopo l'accaduto, Oylum confessa tutto a Tolga.

Tarik scopre che Nihal l'ha ingannato con l'aiuto di Yesim. Successivamente, il tribunale conferma l'imputazione per omicidio premeditato nei confronti di Yesim che verrà poi rilasciata su cauzione. Guzide va da Ismet per smascherarlo e avvia una diretta social. Mente Tarik sta guardando il video trasmesso da Guzide, viene rapito da due uomini.

Dopo una serata passata insieme, Tolga e Selin si baciano.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 3 al 9 marzo. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 21.20.

