I nuovi episodi della serie turca Tradimento, in onda domenica 9 febbraio su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, sono stati ricchi di colpi di scena.

Tolga porta Oylum da un nuovo neurologo e la ragazza scopre di poter tornare a ballare. Oylum decide di rimanere a Istanbul per poter vivere la sua storia con Tolga.

Yesim cerca sua figlia Oyku e si reca a casa di Guzide per cercarla, ma viene cacciata da Umit.

Ozan scopre che Oylum è stata espulsa dalla facoltà di medicina. Durante una cena organizzata per Guzide, Oylum non riesce a dire la verità a suo madre. Deluso dal comportamento di Oylum, Tolga decide di lasciarla.

Tarik porta via Oyku come conseguenza delle azioni di Yesim. Yesim seduce Oltan per farsi aiutare a ritrovare Oyku. Yesim viene scoperta da Ozan che, recatosi alla barca, riconosce le scarpe della donna.

Oylum si presenta a un'accademia di danza per fare un'audizione. I sogni della ragazza vanno in frantumi quando la giuria le dice che non ha talento per la danza.

Oylum trova Oyku da sola in casa di Ozan.

