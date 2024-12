I momenti più importanti degli episodi 6, 7 e 8 della nuova serie turca Tradimento, in onda l'8 dicembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 6, 7 e 8 della serie turca Tradimento, in onda domenica 8 dicembre su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Guzide scopre che suo marito ha una seconda moglie e un'altra figlia. Decide quindi di vendicarsi durante la festa del suo trentesimo anniversario di matrimonio.

Oylum ha un incidente in moto che causa la morte di un ciclista, così Guzide va in ospedale per assicurarsi che la figlia stia bene.

Guzide, dopo essere riuscita a fermare il tentativo di fuga di Tim, caccia Tarik da casa.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 6, 7 e 8 di Tradimento.

Tradimento va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

