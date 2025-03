I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Tradimento andato in onda il 30 marzo su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Tradimento, in onda domenica 30 marzo su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Tolga viene a sapere dell'aggressione di Tolga. Oylum incontra Tolga per ribadirgli che la loro storia d'amore è finita e che lei è innamorata di Behram.

Guzide trova un quadro dipinto da lei in un negozio di antiquariato e scopre che è stata Yesim a venderlo. Guzide attira in casa sua Yesim e le due hanno un acceso scontro.

A casa di Guzide arrivano anche Ozan e la sua nuova fidanzata Zelis, cugina di Yesim. Durante la lite, Tarik scopre che è stata Yesim a provocargli il malore.

Ebru racconta a Yesim che la sua collega Dilek è incinta di Tarik. Oylum viene coinvolta nell'incendio di un taxi e Behram le salva la vita.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 123 e 124 di Tradimento e le reazioni degli spettatori su X.

Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

