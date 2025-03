I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Tradimento andato in onda il 26 marzo su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Tradimento, in onda mercoledì 26 marzo su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yesim convince Tarik a denunciare Guzide per aver causato il suo infarto. Su ordine della nipote, con uno stratagemma Ilknur nasconde nella camera di Guzide il flacone di medicinale con cui Yesim ha avvelenato Tarik. Oylum dice a Behram di essere incinta. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 115 di Tradimento e le reazioni degli spettatori su X.

Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

