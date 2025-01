I momenti più importanti degli episodi 27 e 28 della nuova serie turca Tradimento, in onda il 25 gennaio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nuovi colpi di scena negli episodi 27 e 28 della serie turca Tradimento, in onda sabato 25 gennaio su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Guzide decide di divorziare con l'intento di ridurre Tarik alla rovina finanziaria. Nel mentre, Yesim viene ricattata per un video compromettente, ma non sa che dietro il ricatto si nasconde l'amica Burcu. Mentre sta andando a cena da sua madre e Sezai, Oylum interviene in un'aggressione e resta ferita. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 27 e 28 di Tradimento. Tradimento va in onda su Canale 5 il sabato dalle 14:45 e la domenica dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

