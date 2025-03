I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Tradimento andato in onda il 23 marzo su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Tradimento, in onda domenica 23 marzo su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ozan vuole uccidere Tarik buttandolo giù da una scogliera, ma viene fermato da Guzide. Rimasta sola con Tarik, Guzide salva il suo ex marito con la promessa di distruggerlo.

Tarik disereda i suoi figli Oylum e Ozan e lascia tutta la sua eredità a sua figlia Oyku. Oylum va da Selin e la insulta per il suo rapporto con Tolga.

Guzide chiede a Elmas di scoprire l'origine di tutta la ricchezza di Tarik e decide di allearsi con Oltan contro il suo ex marito.

Tarik scrive un messaggio con il cellulare di Sezai e lo invia a Guzide. Oltan scopre che Tarik contrabbanda opere d'arte dalla Siria.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 106 e 107 di Tradimento e le reazioni degli spettatori su X.

Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 15:20 con due puntate e dalle 21.20 in prima serata. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

