I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Tradimento andato in onda il 13 aprile su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nei nuovi episodi della serie turca Tradimento, in onda domenica 13 aprile su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Sezai rivela a Guzide che Umit è andato a trovarlo, ma lei non riesce a perdonare suo fratello.

Mualla incontra Guzide per convincerla a far visita a Oylum. Yesim vuole portare via Oyku da Tarik, ma viene arrestata e portata in centrale.

Guzide arriva a casa di Oylum e Behram e lì trova Tarik ad aspettarla. Guzide capisce il piano di Mualla per far riavvicinare lei e Tarik.

Ozan confida a Zeynep di voler sposare Zelis, ma Guzide ascolta tutto e chiede spiegazioni al figlio.

Sezai informa Guzide che Umit è in ospedale dopo un'aggressione.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 147 e 148 di Tradimento.

Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

