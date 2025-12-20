Catalogo
SERIE TV20 dicembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 22 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda lunedì 22 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Seray Kaya (Sirin) e Caner Cindoruk (Sarp) in una scena de La forza di una donna 2Seray Kaya (Sirin) e Caner Cindoruk (Sarp) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di lunedì 22 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin si lamenta con Suat.

La forza di una donna 2: cosa succede il 22 dicembre

Piril e Suat aspettano di sapere quale sarà il destino di Münir durante il suo incontro con Azmi, mentre Sirin si lamenta con Suat della presenza di Sarp a casa sua.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

