Seray Kaya (Sirin) e Caner Cindoruk (Sarp) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di lunedì 22 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin si lamenta con Suat.

La forza di una donna 2: cosa succede il 22 dicembre

Piril e Suat aspettano di sapere quale sarà il destino di Münir durante il suo incontro con Azmi, mentre Sirin si lamenta con Suat della presenza di Sarp a casa sua.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

