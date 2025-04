Tradimento, il finale della prima stagione e l'inizio della seconda

Ecco cosa è successo negli episodi di Tradimento andati in onda dal 14 al 20 aprile su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento, in onda da lunedì 14 a domenica 20 aprile su Canale 5, sono stati celebrati ben due matrimoni: quello in segreto tra Ozan e Zelis e quello tra Tolga e Selin.

Oylum rimane coinvolta in un grave incidente stradale. Fuori dall'ospedale in cui viene ricoverata, un uomo spara a Behram.

Nonostante la situazione complicata, i medici riescono a salvare sia Oylum sia il suo bambino, che nasce prematuro.

Proprio due giorni prima dell'incidente, Oylum scopre di essere incinta di otto mesi e realizza che il bambino che aspetta è il figlio di Tolga, non di Behram.

Oylum incontra Tolga e lui le confessa di essere ancora innamorato di lei. Behram viene a sapere di questo incontro e manda i suoi uomini a punire Tolga.

D opo molti anni, Sezai riabbraccia sua figlia Ipek e Tarik rivede sua nipote Azra.

In ospedale, dopo aver eseguito le analisi del sangue, Tarik scopre che Oylum non è sua figlia.

Can, il figlio di Oylum, viene rapito dall'ospedale e portato via da Yesim.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 14 al 20 aprile. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì alle 21.20, il sabato e la domenica alle 14:45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE