Tradimento 2, il riassunto della settimana dal 9 al 15 giugno

Ecco cosa è successo negli episodi di Tradimento andati in onda dal 9 al 15 giugno su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento 2, in onda da lunedì 9 a domenica 15 giugno su Canale 5, Mualla acconsente al divorzio tra Oylum e Behram davanti al tribunale. Oylum, quindi sposa Kahraman. Selin e Tolga sono finalmente felici grazie all'arrivo della bambina presa in affidamento. Quando sembrano aver superato tutto il passato, però, la loro felicità viene ben presto infranta dalla morte improvvisa della bambina. Selin è convinta di avere una maledizione e vuole togliersi la vita. Ipek e Sezai hanno un confronto. La figlia chiede al padre di scegliere tra lei e Guzide. Guzide decide di prendere le distanze da Sezai e glielo comunica. L'uomo va a casa di Guzide e viene colpito da un malore. La polizia trova il corpo di Behram che Mualla ha seppellito illegalmente.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 9 al 15 giugno. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì alle 21.20, il sabato e la domenica alle 14:45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

