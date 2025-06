Tradimento 2, il riassunto della settimana dal 16 al 22 giugno

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento 2, in onda da lunedì 16 a domenica 22 giugno su Canale 5, Sezai ha un infarto e viene portato in ospedale. Ipek accusa Guzide per il malore del padre. Kahraman discute con Oylum dopo aver scoperto che si è vista con Tolga. Dopo la lite, Oylum prende Can e va da Guzide per confidarle che vuole divorziare da Kahraman. Mualla si reca da Kadriye, la madre biologica di Kahraman. Ipek litiga con Sezai e va via di casa, poi manda al padre un video messaggio.

Serra ha la nausea davanti ad Azra ma non le dice niente.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 16 al 22 giugno. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì alle 21.20, il sabato e la domenica alle 14:45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

