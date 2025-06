I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento andato in onda il 18 giugno su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda mercoledì 18 giugno su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Sezai è in ospedale e Ipek va trovarlo. Al suo arrivo incontra Guzide ed è pronta ad accusarla. Guzide, dal canto suo, è pronta a confutare subito le accuse della ragazza.

Tolga parla con suo padre per capire se sta frequentando qualcuno, ma Oltan decide di non rispondere alle domande del figlio.

Guzide riceve una chiamata e annuncia a Umit la novità sul caso in cui lui era coinvolto con Yesim. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 105 della seconda stagione di Tradimento e le reazioni degli spettatori su X. Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE