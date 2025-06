I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento andato in onda il 22 giugno su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda domenica 22 giugno su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ozan è convinto che il suicidio di Ipek sia solo una messa in scena.

Mualla irrompe in casa di Guzide accusando Oylum di aver tradito Kahraman. L'uomo arriva con dei fiori per Oylum e discute con sua zia. Kahraman chiede perdono a Oylum e le chiede di tornare insieme.

Oltan e i suoi uomini continuano a cercare Ipek.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 112 della seconda stagione di Tradimento. Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE