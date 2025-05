I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento andato in onda il 10 maggio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda sabato 10 maggio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Kahraman mostra a Nazan chi è il mandante del tentato omicidio di Behram. Oylum, intanto, comunica alla sua famiglia che vuole aspettare a chiedere il divorzio da Behram. Yesim, che continua a ricattare Tarik, lo obbliga a escludere Zelis dall'azienda. Preoccupata per sua figlia, Selin va in ospedale a farsi visitare e scopre che la sua bambina è morta.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 38 e 39 della seconda stagione di Tradimento. Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

