La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 24 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda sabato 24 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Sezai in una scena di Tradimento

Tradimento 2, la trama della puntata del 24 maggio

Ipek accusa Guzide di averla minacciata di tornare in Canada per non rovinare il suo rapporto con Sezai. Guzide scioccata, non sa cosa rispondere, mentre Sezai tenta di calmare la figlia.

Ozan e Zeynep scoprono che Hakan si sta nascondendo in casa di Guzide: il ragazzo minaccia di uccidere Zeynep e fugge con l'auto di Ozan. Ozan lo insegue con un motorino, la polizia li raggiunge e porta Hakan alla stazione di polizia.

Guzide riceve il risultato del test del DNA che rivela di non essere la madre biologica di Hakan.

Azra vende l'auto di Ipek e manda i soldi a Tarik.

Selin dichiara alla polizia che Tolga non l'ha spinta e il ragazzo viene scagionato. Tuttavia, rivela a Serra che in realtà non ricorda cosa sia successo, ma spera che, dichiarando Tolga innocente, lui si renda conto del suo amore.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE