Il palinsesto estivo di Italia 1 si arricchisce di un nuovo appuntamento. Da domenica 21 luglio in prima serata ti aspetta Tilt - Tieni il tempo, lo show musicale condotto da Enrico Papi. Al suo fianco anche Elisabetta Canalis, Beppe Vessicchio, Paolo Noise e Marco Mazzoli in una sfida all'insegna della musica. Chi arriverà in finale?

Enrico Papi, da La Pupa e il Secchione a Tilt - Tieni il tempo

Dopo La Pupa e il Secchione andato in onda in primavera, Enrico Papi torna al timone di un nuovo programma in prima serata su Italia 1. Questa volta si tratta di uno show completamente dedicato alla musica, che vedrà tantissimi ospiti sfidarsi divisi in due squadre. Tra i primi nomi confermati quelli di Elisabetta Canalis, Beppe Vessicchio, Paolo Noise e Marco Mazzoli. Sull'account Instagram di Enrico Papi non manca qualche video del dietro le quinte del promo della trasmissione, come puoi vedere nel post qui sotto.

