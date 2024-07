Domenica 28 luglio è andata in onda in prima serata su Italia 1 la seconda puntata di TILT – Tieni il tempo, il nuovo game show condotto da Enrico Papi che mette in competizione alcuni volti noti dello spettacolo e dello sport. Qui sopra la puntata integrale in streaming. In ogni appuntamento due squadre formate ciascuna da quattro celebrities sono pronte a divertirsi e mettersi in gioco attraverso esilaranti prove con un unico denominatore comune: la musica.

Questa settimana gli sfidanti Ciro Immobile, Filippo Magnini, Jessica Melena e Giorgia Palmas proveranno a battere la squadra campione composta da Elisabetta Canalis, Marco Mazzoli, Paolo Noise e Beppe Vessicchio. Al centro dello studio un grande disco, che ricorda il "mitico" vinile e si trasforma di volta in volta in elemento fondamentale del programma. Saranno, infatti, decise dalla rotazione del disco le sfide che i due team dovranno affrontare. Al termine di ogni manche la squadra vincente guadagnerà "Il tempo": i secondi d’ascolto che serviranno per superare la prova finale decretando i quattro campioni della serata che torneranno la settimana successiva.

Tilt - Tieni il Tempo, la seconda puntata

Il secondo appuntamento del programma di Italia 1 ha regalato una sfida combattuta fino all'ultimo istante, con la squadra degli Immobili che hanno mostrato grandi doti per buona parte della gara, dando del filo da torcere ai campioni in carica. A sorprendere lo stesso Enrico Papi è stato il centravanti Ciro Immobile, il quale ha messo in campo innumerevoli capacità in ambito musicale. Le prove della serata hanno regalato i secondi necessari per vivere una prova finale molto combattuta, decisa all'ultima canzone tra numerosi colpi di scena. TILT è disponibile in diretta e on demand su Mediaset Infinity (sito, app e smart tv abilitate). Oltre alle puntate e ai momenti più divertenti, gli utenti potranno accedere a contenuti di backstage esclusivi. I profili social di Mediaset Infinity, inoltre, coinvolgeranno i fan del programma con commenti a caldo del cast e momenti di interazione a tema musicale.

