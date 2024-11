Gigi D'Alessio con Lda: "Mai chiedere favori per i propri figli quando si è famosi"

A "This Is Me" Gigi D'Alessio e Lda si sono esibiti sulle note di "Primo appuntamento" e hanno giocato a "Vero o falso"

Gigi D'Alessio e Lda si sono esibiti a This Is Me sulle note del brano Primo appuntamento e hanno regalato anche un momento divertente durante il gioco "Vero o falso".

Parlando dell'esperienza del figlio ad Amici, il cantante napoletano, 57 anni, ha detto: "Amici è una scuola veramente importante, ti forma musicalmente e umanamente. Ho trovato un figlio migliore".

Per quanto riguarda la scelta del figlio Luca, 21 anni, di seguire le orme del papà nella musica, Gigi D'Alessio ha detto: "Lui da piccolo ha sempre amato la musica, io l'ho lasciato fare perché se si vuole bene ai figli bisogna far fare loro quello che vogliono".

Gigi D'Alessio ha dato anche un consiglio ad altri genitori del mondo dello spettacolo i cui figli vorrebbero intraprendere lo stesso percorso: " I genitori, quelli 'famosi', se vogliono bene ai loro figli non devono mai alzare il telefono per chiedere favori, mai. Non sarebbe giusto per gli altri, ma sarebbe dannoso anche per i figli perché così non aiuti loro a creare la propria personalità".