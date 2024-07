Il primo episodio della serie turca The Family, in onda lunedì 8 luglio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella prima puntata della nuova serie turca The Family (Aile) trasmessa lunedì 8 luglio su Canale 5, è il compleanno di Yusuf e l'intera famiglia Soykan - il clan criminale più conosciuto di Istanbul - deve riunirsi per la cena in suo onore come da tradizione. A nessuno è permesso di mancare.

E Aslan, infatti, non ha mai saltato una cena di famiglia. Questo fino a quando incontra Devin, bella e stimata psicologa, e decide di aiutarla a risolvere un problema familiare molto delicato che riguarda la sorella della ragazza. Aslan salterà così l'importante riunione, acuendo le tensioni familiari. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'8 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

