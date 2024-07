Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che andrà in onda mercoledì 31 luglio, Ibrahim fa in modo che Aslan sia costretto ad aprire la cassaforte nell'ufficio di suo padre e a prendere la lettera che lui aveva scritto per ciascuno dei suoi figli. Devin scopre che Hulya ha regalato a sua madre, Nese, vestiti e borse che non usa più. Questo genera uno scontro fra le due donne. The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE